Napoli, festa scudetto senza limiti: De Laurentiis spinge per mille ospiti su una nave da crociera (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di concerto col sindaco Gaetano Manfredi, è al lavoro per un’indimenticabile festa scudetto per celebrare il terzo tricolore che gli azzurri, con un vantaggio monstre in campionato, vinceranno nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’idea sarebbe quella di prevedere mille ospiti a bordo di una nave da crociera, dunque in grande stile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, di concerto col sindaco Gaetano Manfredi, è al lavoro per un’indimenticabileper celebrare il terzo tricolore che gli azzurri, con un vantaggio monstre in campionato, vinceranno nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’idea sarebbe quella di prevederea bordo di unada, dunque in grande stile. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Con quella di oggi per 4-0, per il #Napoli sono 16 vittorie (5 pareggi e 1 sola sconfitta) contro il #Torino nelle… - MattBest__ : RT @GrandenapoliNA: #Napoli si colora d'azzurro per lo #Scudetto Abbiamo fatto un giro per le strade della città: i colori della squadra a… - Devabole : RT @GrandenapoliNA: #Napoli si colora d'azzurro per lo #Scudetto Abbiamo fatto un giro per le strade della città: i colori della squadra a… - bat976 : RT @GrandenapoliNA: #Napoli si colora d'azzurro per lo #Scudetto Abbiamo fatto un giro per le strade della città: i colori della squadra a… - gaetano_r77 : RT @GrandenapoliNA: #Napoli si colora d'azzurro per lo #Scudetto Abbiamo fatto un giro per le strade della città: i colori della squadra a… -