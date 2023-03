Napoli, Demme e Ndombele andranno via. Simeone sarà riscattato (CorSport) (Di giovedì 23 marzo 2023) A fine stagione il Napoli probabilmente subirà dei cambiamenti. Oggi il Corriere dello Sport dedica un’ampia pagina a possibili rinnovi e possibili partenze. Chi quasi certamente lascerà il Napoli sarà Piotr Zielinski e a lui farà compagnia Hirving Lozano: per nessuno dei due si è mai sbloccata la trattativa di prolungamento, che giace abbandonata, senza alcuna novità. Al termine del campionato, De Laurentiis lavorerà ai rinnovi di Osimhen e Kvara, che ha l’intenzione di blindare per trattenerli al Napoli, evitando gli assalti milionari dei grandi club d’Europa. Vicino al prolungamento anche Juan Jesus, che dovrebbe essere il prossimo ad essere ufficializzato. Controvera la questione Rrahmani, visto che il difensore ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo con il Napoli. Ci sono però anche altri ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) A fine stagione ilprobabilmente subirà dei cambiamenti. Oggi il Corriere dello Sport dedica un’ampia pagina a possibili rinnovi e possibili partenze. Chi quasi certamente lascerà ilPiotr Zielinski e a lui farà compagnia Hirving Lozano: per nessuno dei due si è mai sbloccata la trattativa di prolungamento, che giace abbandonata, senza alcuna novità. Al termine del campionato, De Laurentiis lavorerà ai rinnovi di Osimhen e Kvara, che ha l’intenzione di blindare per trattenerli al, evitando gli assalti milionari dei grandi club d’Europa. Vicino al prolungamento anche Juan Jesus, che dovrebbe essere il prossimo ad essere ufficializzato. Controvera la questione Rrahmani, visto che il difensore ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo con il. Ci sono però anche altri ...

