Napoli, bambini autistici senza terapia da mesi: “Mio figlio sta regredendo” (Di giovedì 23 marzo 2023) A causa di un contenzioso sorto tra l’Aias di Afragola (Napoli) e l’Asl, sono quasi 50 i pazienti disabili che da mesi non hanno accesso alle cura. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini autistici. Le famiglie sono in grave difficoltà. Il papà di uno di loro ha spiegato: “Mio figlio sta regredendo, non sappiamo più cosa fare. Si sente frustrato e rifiutato, e sta diventando a tratti violenti. Sono sei anni che mio figlio fa terapia, le cose andavano bene, ma in questi cinquanta giorni è regredito tantissimo e sicuramente se e quando riprenderanno le terapie ci vorrà tantissimo tempo per recuperare tutto questo che abbiamo perso”. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, la quale in una call con ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) A causa di un contenzioso sorto tra l’Aias di Afragola () e l’Asl, sono quasi 50 i pazienti disabili che danon hanno accesso alle cura. Nella maggior parte dei casi si tratta di. Le famiglie sono in grave difficoltà. Il papà di uno di loro ha spiegato: “Miosta, non sappiamo più cosa fare. Si sente frustrato e rifiutato, e sta diventando a tratti violenti. Sono sei anni che miofa, le cose andavano bene, ma in questi cinquanta giorni è regredito tantissimo e sicuramente se e quando riprenderanno le terapie ci vorrà tantissimo tempo per recuperare tutto questo che abbiamo perso”. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, la quale in una call con ...

