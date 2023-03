Napoli, anche per Meret una maschera protettiva come Osimhen (Di giovedì 23 marzo 2023) anche il portiere del Napoli, Alex Meret, dovra indossare una maschera protettiva che è già stata realizzata dalla stessa ortopedia che ha creato la protezione a Osimhen. Meret ha infatti avuto uno scontro di gioco nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Un altro supereroe si aggiunge ad Osimhen. Ad annunciare la realizzazione della protezione è stata l’Ortopedia Ruggiero sul proprio profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ortopedia Ruggiero (@ortopediaruggiero) “Alex Meret ora ha una difesa extra per la sua sicurezza. Siamo orgogliosi di aver consegnato la nostra maschera protettiva in carbonio al portiere del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023)il portiere del, Alex, dovra indossare unache è già stata realizzata dalla stessa ortopedia che ha creato la protezione aha infatti avuto uno scontro di gioco nell’ultima partita di campionato contro il Torino. Un altro supereroe si aggiunge ad. Ad annunciare la realizzazione della protezione è stata l’Ortopedia Ruggiero sul proprio profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ortopedia Ruggiero (@ortopediaruggiero) “Alexora ha una difesa extra per la sua sicurezza. Siamo orgogliosi di aver consegnato la nostrain carbonio al portiere del ...

