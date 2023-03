Mutui prima casa, scende l'importo medio richiesto in Toscana (Di giovedì 23 marzo 2023) E' l'effetto della crescita dei tassi: non si rinuncia alla casa, ma si chiedono Mutui mediamente al 78% del valore dell'immobile. Ecco i tassi migliori sul mercato Leggi su lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) E' l'effetto della crescita dei tassi: non si rinuncia alla, ma si chiedonomediamente al 78% del valore dell'immobile. Ecco i tassi migliori sul mercato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Mutui prima casa, scende l'importo medio richiesto in Toscana - idealista_it : Mutui green per la prima casa: cosa sono, a cosa servono e come funzionano - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Mutui prima casa, a Prato chiesti in media oltre 143mila euro' - immobiliaregall : RT @immobiliare_it: Con il decreto Milleproroghe, le categorie prioritarie possono accedere a un mutuo prima casa, sfruttando la garanzia d… - infoiteconomia : Mutui per la prima casa, a Lucca chiesti in media 145mila euro -