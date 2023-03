Mussolini fonda i fasci italiani di combattimento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il 23 Marzo 1919 Benitofondò ilo milanese di. Si tratta di un movimento politico che accoglieva adesioni soprattutto dai membri della piccola borghesia. Questi ultimi, infatti, temevano il clima tutt’altro che stabile del primo dopoguerra: non possedevano le enormi ricchezze dei grandi imprenditori e dei latifondisti e temevano che piaghe quali quelle dell’inflazione e della disoccupazione potessero mettere a rischio la loro modesta agiatezza. : approfondimento Isi mostravano come un movimento di natura nazionalista, rappresentante di valori come l’ordine e il patriottismo, importanti per le classi medie. Essi erano in contrapposizione allo stato liberale, esaltando la violenza e l’azione individuale. Erano ostili nei confronti delle classi abbienti e dei socialisti. Si ...