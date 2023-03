Musical su Silvio Berlusconi: tutto pronto per il debutto a Londra (Di giovedì 23 marzo 2023) Musical su Silvio Berlusconi. tutto pronto a Londra al teatro Southwark Playhouse per il debutto del Musical dedicato a Silvio Berlusconi. Non è uno scherzo, sabato 25 marzo 2023 ci sarà una anteprima riservata ad un gruppo di invitato vip selezionato e poi sarà in scena per ben cinque settimane fino al 29 aprile. Non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)sual teatro Southwark Playhouse per ildeldedicato a. Non è uno scherzo, sabato 25 marzo 2023 ci sarà una anteprima riservata ad un gruppo di invitato vip selezionato e poi sarà in scena per ben cinque settimane fino al 29 aprile. Non ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - Socialmenteesc : RT @mpnamp_lp: E niente... Tanto per ricordarci che bella impressione ha lasciato al mondo la destra italiana quando ha governato e non...… - mpnamp_lp : E niente... Tanto per ricordarci che bella impressione ha lasciato al mondo la destra italiana quando ha governato… - omarsivori : Silvio Berlusconi sbarca a teatroIn scena un musical sulla sua vita - francescacuore6 : CHE SCHIFO-Teatro, a Londra sta per debuttare il musical su Silvio Berlusconi -