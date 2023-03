Muore e si scopre che teneva in casa il cadavere mummificato della mamma per la pensione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildi una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Muore e si scopre che teneva in casa il cadavere mummificato della mamma per la pensione - #Muore #scopre #teneva… - Takarawa3 : L'Inps rifà calcoli,scopre che mancano 6 m. di versamenti,revoca la pensione.Operaio 72enne costretto tornare al la… - princesadoidaa : ora giaele quando scopre che è in finale muore sul colpo #gfvip - _portamivia_ : Elif non muore Ümran e Dila iniziano a trattarla meglio Firat non è vedovo ( ??????) Alper e Fulya si sposano Elif sco… -