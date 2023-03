Motomondiale | Quartararo | ' Yamaha ha fatto passi in avanti ma siamo al livello della Ducati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Portimao, 23 mar. - (Adnkronos) - “Abbiamo avuto molte cose nuove da provare, ma nell'ultimo turno di testtornati alle basi, che avevamo anche nel 2022. Dobbiamo cercare di capire come funzionano questi nuovi pezzi, non ciriusciti nel corso dei test, per cuitornati alle regolazioni dell'anno scorso e mi sono trovato molto meglio. Non abbiamo la stessa velocità di punta degli altri, quindi dobbiamo lavorare per cercare di migliorare. Abbiamo compiuto, ma ancora non sufficienti. Se continuiamo a lavorare posmigliorare, maancora piuttosto lontani da quello che dobbiamo avere nella nostra moto“. Così il pilotaFabionel corso...