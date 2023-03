Motomondiale, Bagnaia 'Serve lavorare tanto per ripetersi' (Di giovedì 23 marzo 2023) "Siamo in posizione migliore rispetto agli altri, però attenzione alla Yamaha ed a Marc Marquez". PORTIMAO (PORTOGALLO) - "Sono molto contento del nostro pre campionato. Un anno fa eravamo nei guai ad ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "Siamo in posizione migliore rispetto agli altri, però attenzione alla Yamaha ed a Marc Marquez". PORTIMAO (PORTOGALLO) - "Sono molto contento del nostro pre campionato. Un anno fa eravamo nei guai ad ...

Motomondiale, Bagnaia 'Serve lavorare tanto per ripetersi' Se lavoreremo bene difenderemo il titolo nella maniera migliore" ha detto Bagnaia che ha definito "piuttosto buono" il suo rapporto con Bastianini. "La gara sprint Cambierà la strategia del week - ... Moto: Marquez, noi lontani da Bagnaia ma sono pronto a lottare "La Ducati ha un pacchetto molto forte, Pecco è il più veloce, noi siamo lontani dalla Ducati e ancora più da Bagnaia. Alla Honda stiamo lavorando per provare a migliorare alcune aree, ma nel Gp del Portogallo non potremo puntare al podio. Il campionato è lungo e comunque nelle prime quattro gare capisci già ... 5 film su due ruote per prepararsi al ritorno della MotoGP Dopo la vittoria tutta italiana della stagione 2022, con pilota italiano ( Francesco "Pecco" Bagnaia ) trionfante su moto italiana ( Ducati ), si accende il semaforo verde e ricomincia il motomondiale. Venerdì 24 marzo debutta sul tracciato di Portim ã o in Portogallo il nuovo format del ... Bagnaia: "Siamo messi meglio degli altri, ma tutti vorranno il mio numero 1" La MotoGP riparte verso il Mondiale 2023 dal numero 1 del campione del mondo Pecco Bagnaia, che risplende luminoso sul cupolino di una Ducati prima forza e favorita del campionato. Da Portimao, sede ...