MotoGP, prove libere GP Portogallo 2023 domani in tv: orari, canale e streaming venerdì 24 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) domani, venerdì 24 marzo comincia il weekend al Gran Premio del Portogallo, prima tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito di Portimao la prima giornata avrà inizio alle ore 11:45 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle 16 per le FP2. Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domani venerdì 24 marzo Ore 11.45 – prove libere 1 Ore 16 – ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023)24comincia il weekend al Gran Premio del, prima tappa stagionale della. Sul circuito di Portimao la prima giornata avrà inizio alle ore 11:45 per la prima sessione di. I piloti torneranno in pista alle 16 per le FP2. Tutto il Gran Premio delsarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di24Ore 11.45 –1 Ore 16 – ...

