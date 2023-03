MotoGP, Marc Marquez: “Siamo lontani dalla Ducati, ma specialmente da Pecco…” (Di giovedì 23 marzo 2023) Marc Marquez si rimbocca le maniche in vista del via ufficiale del Mondiale di MotoGP 2023. Tutto è pronto per il primo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Portogallo, che si disputerà come da tradizione sullo splendido circuito di Portimao. Il “Cabroncito” sa che si annuncia una annata non semplice ma, per una volta, non per colpa dei suoi guai fisici. Dopo la quarta operazione al braccio di un anno fa, infatti, lo spagnolo sembra essere tornato al 100%, ma è la sua Honda del team Repsol a non fargli dormire sonni tranquilli. Come si è visto nei test pre-stagionali di Sepang e Portimao la moto nipponica appare in alto mare dal punto di vista tecnico: “Finalmente un inverno senza la necessità di recuperare da un problema fisico. Abbiamo cambiato tanto a livello di team, lavorato su altri concetti, con il day-2 dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)si rimbocca le maniche in vista del via ufficiale del Mondiale di2023. Tutto è pronto per il primo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Portogallo, che si disputerà come da tradizione sullo splendido circuito di Portimao. Il “Cabroncito” sa che si annuncia una annata non semplice ma, per una volta, non per colpa dei suoi guai fisici. Dopo la quarta operazione al braccio di un anno fa, infatti, lo spagnolo sembra essere tornato al 100%, ma è la sua Honda del team Repsol a non fargli dormire sonni tranquilli. Come si è visto nei test pre-stagionali di Sepang e Portimao la moto nipponica appare in alto mare dal punto di vista tecnico: “Finalmente un inverno senza la necessità di recuperare da un problema fisico. Abbiamo cambiato tanto a livello di team, lavorato su altri concetti, con il day-2 dei ...

