MotoGP | Luca Marini | “Io e Bezzecchi lotteremo per il vertice nel 2023”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa: domani con le prove libere del venerdì prenderà il via il Mondiale dida Portimao, con il Gran Premio del Portogallo. Inizia il percorso di difesa del titolo mondiale di Pecco Bagnaia dopo l’impresa realizzata lo scorso anno in rimonta su Fabio Quartararo. Come di consueto, il giovedì è giorno di conferenza stampa piloti. Fra questi ha parlato, centauro della Mooney VR46, team satellite di Ducati. Il fratello di Valentino Rossi è parso decisamente ambizioso in vista del primo weekend della stagione: “Spero di poter lottare per il podio, abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi test, la moto di quest’anno sembra migliore da guidare rispetto all’anno scorso. Lo staff ha lavorato benissimo, il feeling è buono“. “Spero di trovare le stesse sensazioni in questo weekend. ...

Bagnaia si presenta alla prima conferenza stampa della stagione con una sensazione nuova, da campione del mondo in carica. Pecco, però, è carico, determinato a confermare il titolo conquistato nel ...Invece Luca e Alex sono due piloti fortissimi, arrivati in MotoGP per merito: che bella sarebbe una sfida tra loro per il podio e, perché no, per la vittoria; Aprilia in lotta per il titolo. L’ultimo ...