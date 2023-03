MotoGP, GP Portogallo: Aleix Espargaro dichiarato “fit” dopo l’operazione al braccio (Di giovedì 23 marzo 2023) Aleix Espargaro sarà regolarmente presente nel weekend del GP di Portogallo, che dà il via alla nuova stagione di MotoGP. Ad annunciarlo è la stessa federazione, dopo che lo spagnolo è stato sottoposto ai relativi check medici per valutare la condizione del braccio del pilota Aprilia, dopo l’operazione di dieci giorni per risolvere una fibrosi muscolare. Contestualmente, è stato annunciato che anche Fabio Di Giannantonio è “fit”, e quindi in grado anch’egli di correre: il pilota del team Gresini era stato vittima di un pesante incidente durante i test in Portogallo, andando a sbattere violentemente la testa sulla tanto contestata ghiaia del circuito di Portimao. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023)sarà regolarmente presente nel weekend del GP di, che dà il via alla nuova stagione di. Ad annunciarlo è la stessa federazione,che lo spagnolo è stato sottoposto ai relativi check medici per valutare la condizione deldel pilota Aprilia,di dieci giorni per risolvere una fibrosi muscolare. Contestualmente, è stato annunciato che anche Fabio Di Giannantonio è “fit”, e quindi in grado anch’egli di correre: il pilota del team Gresini era stato vittima di un pesante incidente durante i test in, andando a sbattere violentemente la testa sulla tanto contestata ghiaia del circuito di Portimao. SportFace.

