MotoGP, Enea Bastianini: “Pronto per la nuova avventura e per fare bene. Il primo rivale sarà Pecco” (Di giovedì 23 marzo 2023) Enea Bastianini è determinato e carico in vista del via ufficiale del Mondiale di MotoGP 2023. Tutto è Pronto per il primo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Portogallo che si disputerà come tradizione sul circuito di Portimao. Il pilota romagnolo è ai nastri di partenza della sua nuova avventura nel team Ducati Factory e cercherà sin da subito di proseguire l’ottimo percorso iniziato nelle due ultime annate con il team Gresini. Come si è visto nei test pre-stagionali di Sepang e Portimao la sua GP23 è eccellente sotto ogni punto di vista e anche il feeling sta aumentando, come conferma lo stesso pilota soprannominato “La Bestia” nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale della nuova stagione: “Sono entusiasta ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)è determinato e carico in vista del via ufficiale del Mondiale di2023. Tutto èper ilappuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio del Portogallo che si disputerà come tradizione sul circuito di Portimao. Il pilota romagnolo è ai nastri di partenza della suanel team Ducati Factory e cercherà sin da subito di proseguire l’ottimo percorso iniziato nelle due ultime annate con il team Gresini. Come si è visto nei test pre-stagionali di Sepang e Portimao la sua GP23 è eccellente sotto ogni punto di vista e anche il feeling sta aumentando, come conferma lo stesso pilota soprannominato “La Bestia” nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dellastagione: “Sono entusiasta ...

