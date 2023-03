MotoGP | Bagnaia | “Sono felice di cominciare | pronto a difendere il numero 1”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il Campione del Mondo di, Pecco, ha parlato alla vigilia dell’inizio del Mondiale 2023. Ecco le sue parole: “molto contento diil Mondiale, perchè i testandati alla perfezione. La nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida, è migliorato anche il passo gara. Credo che siamo in una posizione migliore rispetto agli altri. Tutti però vorranno strapparmi il n.1 ma se lavoriamo benesicuro che potremoil titolo, anche se non sarà semplice, perchè la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come il mio compagno di team, Enea Bastianini”. E ancora: “Un anno fa eravamo nei guai, mi mancava un po’ di aderenza in curva, ma stavolta gli ingegneririusciti a darmi quello che ...

