MotoGP: al via in Portogallo il Mondiale 2023. Tutti i Gran Premi su Sky, 6 live anche su Tv8 – Calendario (Di giovedì 23 marzo 2023) Calendario 2023 di MotoGP (foto US Sky) Dopo la Formula 1, la stagione dei motori si accende con il Mondiale 2023 di MotoGP, garantito in esclusiva da Sky. Sul canale di riferimento SkySportMotoGP (208, anche in streaming su NOW), la diretta di Tutti i 21 Gran Premi in programma, per un’annata sulle due ruote rivoluzionaria, con il nuovo formato delle Sprint Race che si correranno il sabato pomeriggio in tutte le gare della stagione. Si parte questo weekend dal Portogallo. Mondiale 2023 di MotoGP: la squadra di Sky Sport Il MotoMondiale nei paddock d’Europa sarà raccontato dalla terrazza dello Sky Truck, lo studio ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 marzo 2023)di(foto US Sky) Dopo la Formula 1, la stagione dei motori si accende con ildi, garantito in esclusiva da Sky. Sul canale di riferimento SkySport(208,in streaming su NOW), la diretta dii 21in programma, per un’annata sulle due ruote rivoluzionaria, con il nuovo formato delle Sprint Race che si correranno il sabato pomeriggio in tutte le gare della stagione. Si parte questo weekend daldi: la squadra di Sky Sport Il Motonei paddock d’Europa sarà raccontato dalla terrazza dello Sky Truck, lo studio ...

