Motocross, GP Sardegna 2023: Mattia Guadagnini sogna il grande exploit in MXGP a Riola Sardo (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo un weekend di pausa, torna protagonista il Mondiale Motocross 2023 da sabato 25 a domenica 26 marzo con il secondo round della stagione per MXGP e MX2. Sulla sabbia di Riola Sardo andrà in scena il Gran Premio della Sardegna, valevole anche come appuntamento inaugurale del Mondiale WMX (femminile) e del Campionato Europeo EMX250. Nella classe regina si preannuncia grande equilibrio, con tanti pretendenti al podio e diverse incognite due settimane dopo il debutto iridato in Argentina. L'Italia può contare su due outsider che hanno già dimostrato a sprazzi di poter tenere il ritmo dei migliori in determinati contesti, anche se la concorrenza è davvero folta ed estremamente competitiva. Mattia Guadagnini è partito col piede giusto ...

