Moto3 | allarme Italia | solo 5 piloti in pista nel Mondiale 2023 e chance iridate quasi nulle

(Di giovedì 23 marzo 2023) Non in prima fila. Le luci della ribalta sono tutte per la MotoGP, ma il Motoè pronto a tornare e anche gli alfieri delle altre categorie vorranno mettersi in mostra per sognare, un giorno, di gareggiare nella top-class. E’ il caso dellache in questova in cerca di un padrone, dopo che il riferimento della stagione passata, Izan Guevera, ha scelto di fare il grande salto e di competere nella classe intermedia, la Moto2. Un Guevara, tra l’altro, costretto a saltare l’esordio iridato a Portimao (Portogallo) di questo weekend (24-26 marzo) e l’appuntamento in Argentina per una sindrome da compressione del nervo ulnare cronica e un problema al legamento triangolare. Lo spagnolo sarà sottoposto a intervento chirurgico questa settimana e avrà un mese di riposo, il che gli impedirà di fare il suo debutto in Moto2 almeno ...