Moto2, GP Portogallo 2023: Pedro Acosta favorito principale a Portimao, l'Italia punta su Vietti e Arbolino (Di giovedì 23 marzo 2023) La lunga attesa è ormai finita e Portimao si appresta ad ospitare questo weekend il Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Motomondiale. In assenza del campione uscente Augusto Fernandez, approdato in MotoGP, riparte la caccia al titolo in Moto2 con tanti pretendenti all'iride ma un solo vero grande favorito. Pedro Acosta è l'uomo da battere in Algarve ed in generale per il campionato, dopo aver impressionato positivamente durante i recenti test pre-stagionali. La stella emergente di Mazarrón, campione del mondo Moto3 da rookie nel 2021, è reduce da una stagione altalenante al debutto nella classe mediana in cui ha comunque dimostrato a sprazzi tutto il suo talento in sella alla Kalex di un ...

