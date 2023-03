Moto: mondiale al via, Bagnaia l'uomo da battere (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la Formula 1, si riaccendono anche i Motori delle due ruote. Domenica si riparte da Portimao, sede del gran premio del Portogallo che aprirà la stagione: Pecco Bagnaia è pronto a difendere il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la Formula 1, si riaccendono anche iri delle due ruote. Domenica si riparte da Portimao, sede del gran premio del Portogallo che aprirà la stagione: Peccoè pronto a difendere il ...

Moto: mondiale al via, Bagnaia l'uomo da battere
Domenica si riparte da Portimao, sede del gran premio del Portogallo che aprirà la stagione: Pecco Bagnaia è pronto a difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno e arrivato 13 stagioni dopo l'ultimo successo italiano con Valentino Rossi.

La novità della stagione del Motomondiale è la Sprint Race, formula già utilizzata nella passata stagione in Formula 1: si corre il sabato, con 12 punti per il vincitore, nove al secondo, sette al terzo.

Il Semaforo Rosa - La nuova alba della MotoGP
Tra i campionati più importanti manca solo il motomondiale ad aprire le danze. SBK, Formula 1, WEC e IMSA sono già iniziati, ma il tempo sta per scadere e già da oggi con le consuete attività media.