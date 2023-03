Moto Gp | Marquez | “Honda ha tanto da migliorare | Ducati la migliore”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Mancano pochi giorni al via ufficiale del mondiale diGp 2023 e Marcnon ha lasciato scampo a interpretazioni. “Quest’inverno abbiamo provato tante cose diverse, è stato molto impegnativo. Abbiamo cambiato direttore tecnico e portato nuove idee al box. Siamo più indietro rispetto agli altri e probabilmente non lotteremo per il podio, io devo lavorare su me stesso e il team sulla. A Portimao ci siamo avvicinati nel passo gara ma nel giro secco siamo lontani dalle”. Il pilota dellaha poi proseguito: “Nelle prime 3/4 gare si capisce se puoi lottare per le posizioni davanti o hai bisogno di continuare a lavorare. Laha un pacchetto forte, Bagnaia è il più veloce, noi siamo lontani ma stiamo lavorando”. E sugli obiettivi stagionali: “Il campionato ...

Siamo in posizione migliore rispetto agli altri, però attenzione alla Yamaha ed a Marc che non appena avrà concluso il lavoro con la nuova sarà davanti". Lo ha dichiarato il campione del ...

La nuova moto si adatta meglio al mio stile di guida ... perchè la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come il mio compagno di team, Enea Bastianini". Così il pilota ...