Moto GP: in quota è Bagnaia il pilota da battere a Portimao (Di giovedì 23 marzo 2023) Moto GP: in quota è Bagnaia il pilota da battere nella gara d’esordio del 2023 in Portogallo – Sarà il campione iridato in carica della Ducati, Francesco Bagnaia, l’uomo da battere nella gara d’esordio della stagione 2023, il GP di Portogallo, in programma domenica sul tracciato di Portimao. Secondo i quotisti di William Hill il primo timbro di “Pecco” si gioca a quota 2, davanti al rivale dell’ultimo mondiale, Fabio Quartararo, offerto a 6 con la sua Yamaha, mentre Enea Bastianini, nuovo compagno di squadra in Ducati di Bagnaia, chiude il podio a 8 volte la posta. Più lontano Jorge Martin, proposto a 11, seguito dall’Aprilia di Miguel Oliveira, a 12. Si gioca invece a 15 la prima volta in classe regina di un altro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023)GP: inildanella gara d’esordio del 2023 in Portogallo – Sarà il campione iridato in carica della Ducati, Francesco, l’uomo danella gara d’esordio della stagione 2023, il GP di Portogallo, in programma domenica sul tracciato di. Secondo i quotisti di William Hill il primo timbro di “Pecco” si gioca a2, davanti al rivale dell’ultimo mondiale, Fabio Quartararo, offerto a 6 con la sua Yamaha, mentre Enea Bastianini, nuovo compagno di squadra in Ducati di, chiude il podio a 8 volte la posta. Più lontano Jorge Martin, proposto a 11, seguito dall’Aprilia di Miguel Oliveira, a 12. Si gioca invece a 15 la prima volta in classe regina di un altro ...

