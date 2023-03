Moto Gp | Bastianini | “Entusiasta di iniziare | sarà una stagione totalmente diversa”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Eneasi è confessato emozionato nella conferenza di presentazione del GP di Portimao, quello di esordio per l’inizio del Mondiale 2023. “Sono, siamo alla prima gara, è bello essere qui. Abbiamo lavorato molto bene e siamo preparati. Quest’anno c’è un nuovo format con una gara sprint al sabato, ed è molto diverso rispetto al week-end normale. Perciò dovrò andare veloce fin da subito, non cila solita strategia con le gare lunghe.unanuova per tutti”. Il pilota della Ducati ha poi continuato: “Il 2022 è stato un anno migliore rispetto alle mie aspettative e fare megliocomplicato. Il migliore può essere Pecco perché ha il numero uno. Le gare sprint? Ciuna strategia...

...su questa pista preparati per lottare per la vittoria - ha dichiarato il piemontese - la nuova... proprio come il mio compagno di team, Enea, e poi ci sono anche le Aprilia e le Ktm da ...... e penso che Marc Marquez non appena avrà concluso il lavoro con lanuova sarà davanti con l'Aprilia e con la Ducati di: ci saranno tanti avversari per la prima gara '. La crescita ...... però attenzione alla Yamaha ed a Marc Marquez che non appena avrà concluso il lavoro con la...maniera migliore" ha detto Bagnaia che ha definito "piuttosto buono" il suo rapporto con. "...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Ducati si adatta al mio stile di guida, non temo la rivalità interna con Bastianini" OA Sport

Enea Bastianini si è confessato emozionato nella conferenza di presentazione del GP di Portimao, quello di esordio per l’inizio del Mondiale 2023. “Sono entusiasta, siamo alla prima gara, è bello ...La nuova moto va meglio per il mio stile di guida ... ma credo che la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, proprio come Bastianini con la Ducati». Si esprime così il campione ...