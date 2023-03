Motivi di salute | lascia l' avvocato d' ufficio di Messina Denaro

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Calogero Montante,d'del boss Matteo, ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, di essere dispensato dall'incarico perdi. Il legale ha fatto pervenire alla Corte un certificato di malattia con una prognosi di almeno un mese per un intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Il procuratore generale Antonino Patti non si è opposto alla richiesta avanzata da Montante. A sostituire oggi in aula il penalista, l'Pietro Pistone. La Corte, dopo una breve camera di consiglio,ha accolto l'istanza ed è stato deciso di procedere alla nomina di un nuovod'tramite call center. Una decina di giorni fa, il penalista aveva denunciato alla polizia di ...

AGI - Calogero Montante , avvocato d'ufficio del boss Matteo Messina Denaro , ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta , di essere dispensato dall'incarico perdi. Il legale ha fatto pervenire alla Corte un certificato di malattia con una prognosi di almeno un mese per un intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Il procuratore

AGI - Calogero Montante, avvocato d'ufficio del boss Matteo Messina Denaro, ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, di essere dispensato dall'incarico per motivi di salute. Il