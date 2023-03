Mother Mary mette insieme Anne Hathaway | Michaela Coel e Charli XCX | tanta roba!

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nel 2023, le star vengono acclamate non solo come icone, ma - grazie al progetto- anche come "madri". Negli ultimi anni poche celebrità sono cresciute comeche stando il suo nome al centro dell'attenzione e sancisce la propria maturità nel ruolo per lei inconsueto di “madre”. Lafa coppia connel film intitolato, scritto e diretto da David Lowery. Già così viene da dire che siamo di fronte alla line-up più esaltante possibile, ma il film vedrà anche la partecipazione diXCX e Jack Antonoff per la colonna sonora e sarà prodotto da A24. Il Natale di Twitter è arrivato davvero in anticipo. Ecco tutto ciò che sappiamo su ...

sarà prodotto da A24, la casa di produzione di Everything Everywhere All at Once, vincitore dell'Oscar 2023 come miglior ...David Lowery dirigerà un 'epico melodramma pop' per A24 intitolato, con Michaela Coel e Anne ...Anne Hathaway sembra avrà un 2023 ricco di impegni: l'attrice ha aggiunto alla sua già lunga lista di progetti il film, che la vedrà recitare sul set accanto a Michaela Coel . Il lungometraggio, prodotto da A24, sarà diretto da David Lowery e potrà contare sul contributo di Jack Antonoff e Charli XCX che ...

Al momento, Hathaway e Coel sembrano essere le uniche star dello show e un'accoppiata simile potrebbe chiudere ogni discussione saziando qualsiasi curiosità. Ci sono già abbastanza icone sullo schermo ...