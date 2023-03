Moser-Saronni, l’ultimo duello: «Con quel tipo lì non parlo più» (Di giovedì 23 marzo 2023) La verità sulla lite tra i due ex ciclisti e la testimonianza di Baronchelli: «Francesco era un gran corridore, ma un Giro d’Italia con salite vere non l’avrebbe vinto. Come Beppe, se posso permettermi». La prossima settimana i tre saranno assieme a una cerimonia Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) La verità sulla lite tra i due ex ciclisti e la testimonianza di Baronchelli: «Francesco era un gran corridore, ma un Giro d’Italia con salite vere non l’avrebbe vinto. Come Beppe, se posso permettermi». La prossima settimana i tre saranno assieme a una cerimonia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SfrenzyChannel : RT @cyclingpro: Giuseppe Saronni: «Moser vinse grazie ai medici. Io lo battevo anche nei confronti in tv: dovrebbe farsene una ragione». La… - sergiorizza : RT @cyclingpro: Moser-Saronni, l’ultimo duello: «Con quel tipo lì non parlo più». Trentacinque anni dopo l'ultima gara, I due grandissimi d… - sergiorizza : RT @cyclingpro: Giuseppe Saronni: «Moser vinse grazie ai medici. Io lo battevo anche nei confronti in tv: dovrebbe farsene una ragione». La… - StefanoOlivari : Quando il ciclismo interessava anche ai non appassionati - Bejje77 : @Zziagenio78 Anche Saronni è con #Meloni 'Non sono mica Moser' -