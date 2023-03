Moser: «Quella di Saronni è una polemica indegna, non gli parlerò mai più» (Di giovedì 23 marzo 2023) Francesco Moser non ha ovviamente preso bene le dichiarazioni di Beppe Saronni al Corriere della Sera. Saronni ha accusato l’antico rivale di aver vinto Giro, Sanremo e record dell’ora grazie a Conconi e alle sue trasfusioni. Tutto è iniziato lunedì, con il trentino che, raccontandosi allo stesso quotidiano, ha accusato Saronni di «essersi sempre sentito superiore a me perché uomo di città» e di una permanenza molto breve ai vertici del ciclismo «per aver chiesto troppo al suo fisico». Il lombardo gli ha risposto con l’intervista rilasciata ieri. Ha ricordato le molestie dei tifosi di Moser e accusato in maniera esplicita il collega di aver fatto ricorso a metodi scientifici controversi quando, però, non erano considerati ancora doping, come invece è stato in seguito. Il Corriere della Sera scrive di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Francesconon ha ovviamente preso bene le dichiarazioni di Beppeal Corriere della Sera.ha accusato l’antico rivale di aver vinto Giro, Sanremo e record dell’ora grazie a Conconi e alle sue trasfusioni. Tutto è iniziato lunedì, con il trentino che, raccontandosi allo stesso quotidiano, ha accusatodi «essersi sempre sentito superiore a me perché uomo di città» e di una permanenza molto breve ai vertici del ciclismo «per aver chiesto troppo al suo fisico». Il lombardo gli ha risposto con l’intervista rilasciata ieri. Ha ricordato le molestie dei tifosi die accusato in maniera esplicita il collega di aver fatto ricorso a metodi scientifici controversi quando, però, non erano considerati ancora doping, come invece è stato in seguito. Il Corriere della Sera scrive di ...

