Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Dalniy_Vostok : @AgenziaAgoa @gloquenzi @mauroev Nessuno che conosca la situazione lo nega: c'è stata una guerra civile fomentata d… - MaltoDoppio3 : RT @LucaSebastiani_: Non condividerò il video del soldato ucraino disarmato che, dopo le sue ultime parole ('Slava Ukraini'), viene brutalm… - marilenagasbar1 : RT @SAntonio10273: per prendere una decisione così evidentemente idiota e illegale»... ???????????????????????? - stefanoangeli50 : Nel 2014 la Russia, nel tentativo di mettere l'Ucraina sotto ricatto, emise un prestito anomalo in dollari verso Ky… -

è specialista nel rovesciare la realtà. E oraquello che è accaduto sotto gli occhi di tutti. 'Tutte le speculazioni dei mass media sul presunto 'spostamento forzato e deportazione di ......cambiata in questo ultimo anno sembra essere soprattutto la retorica utilizzata nel descrivere le relazioni conda parte di Pechino, che mantiene un linguaggio più misurato e calibrato el'...... delle sanzioni e del price cap imposto dal G7 e dall'Ue, l'oro nero dicontinua a trovare ... Anche BPogni addebito, rilevando come i flussi di petrolio che transitano via BTC sono in ...

Mosca nega il ‘furto’ di bambini: “Gli abbiamo dato rifugio per salvarli dalle bombe ucraine… Globalist.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...