Mosca | Medvedev difende il capo | ' L' arresto di Putin equivarrebbe a una dichiarazione di guerra'

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l'annuncio di un mandato d'internazionale da parte della Cpi per Vladimir, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitryha voluto mettere subito le cose in chiaro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : 'Colpire Crosetto': Mosca ha messo una taglia sul ministro da 15 milioni di dollari. Dietro le minacce ci sarebbe l… - mentecritica : medvedev, nel cast di putin, ha il ruolo del giullare che dice fesserie per confondere le acque. Purtroppo, i tizi… - GiovanniTimeo1 : il conflitto Diretta Mosca accusa l'Occidente: 'Porta l'umanità all'Armageddon'. Medvedev: 'Ogni tentativo di arres… - TV7Benevento : Russia: Medvedev, 'Occidente cercherà di interferire nelle elezioni presidenziali' - - stefa67it : @rusembitaly Cerchi di fare rinsavire la banda di scemi che governa a Mosca, da Putin al povero pupazzo Medvedev, c… -

Dopo l'annuncio di un mandato d'arresto internazionale da parte della Cpi per Vladimir Putin, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitryha voluto mettere subito le cose in chiaro. Un arresto del presidente russo all'estero ai sensi del mandato della Corte penale internazionale diventerebbe un casus belli. 'Immaginiamo - ...8.00 Arresto Putin"avverte" Germania "E' una situazione che non si verificherà mai", ma un eventuale arresto di ... Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo,, ai ...... blocchi o associazioni di nazioni - ha dettoin un'intervista con i media russi, tra cui la Tass - poiché capiscono solo il linguaggio della forza'. 2023 - 03 - 23 06:22:07: "...

Xi a Mosca da Putin. E Medvedev evoca missili sulla Corte dell'Aja Avvenire

Munizioni all'uranio impoverito, la minaccia dell'ambasciatore russo negli Usa. E Medvedev rilancia: "Con Kiev nella Nato, possibile invasione della Crimea". Nella notte missili nella regione di ...«L’incontro tra il presidente Xi e Vladimir Putin contribuirà a portare la pace tra Mosca e Ucraina». Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, in occasione della visita… Leggi ...