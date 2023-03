Morto Rolando Picchioni, politico ed ex presidente del Salone del Libro (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ Morto la notte scorsa nella clinica Santa Caterina da Siena dove era ricoverato da giorni Rolando Picchioni, politico e presidente del Salone del Libro fino al 2015 che avrebbe compiuto 87 anni a maggio. Nato a Como, si era laureato in Lingue e letterature straniere all’Università di Torino e qui aveva condotto la sua carriera politica, iniziata nella Democrazia cristiana. Deputato dal 1972, era stato sottosegretario ai Beni culturali nei due governi Cossiga e nel governo Forlani, dal 1979 al 1981. Dimessosi durante il governo Forlani, quando emerse la sua iscrizione nella loggia massonica P2, venne eletto nel consiglio regionale del Piemonte nel 1990, dove era stato capogruppo della Dc e cinque anni dopo divenne presidente dell’Aula. Militò ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 23 marzo 2023) E’la notte scorsa nella clinica Santa Caterina da Siena dove era ricoverato da giornideldelfino al 2015 che avrebbe compiuto 87 anni a maggio. Nato a Como, si era laureato in Lingue e letterature straniere all’Università di Torino e qui aveva condotto la sua carriera politica, iniziata nella Democrazia cristiana. Deputato dal 1972, era stato sottosegretario ai Beni culturali nei due governi Cossiga e nel governo Forlani, dal 1979 al 1981. Dimessosi durante il governo Forlani, quando emerse la sua iscrizione nella loggia massonica P2, venne eletto nel consiglio regionale del Piemonte nel 1990, dove era stato capogruppo della Dc e cinque anni dopo divennedell’Aula. Militò ...

Lutto per il mondo della cultura del Piemonte: è morto Rolando Picchioni, aveva 86 anni Lutto per il mondo della cultura torinese. A poche settimane dall'avvio dell'edizione 2023 del Salone del Libro, infatti, è morto Rolando Picchioni, che di Librolandia è stato il presidente per molti anni. Picchioni aveva 86 anni (era nato a Como) ed è morto nella notte. Aveva ottenuto la laurea in Lingue e letterature ... La città piange il suo ex vicesindaco Rolando Picchioni La città di Chivasso piange il suo ex vicesindaco Rolando Picchioni morto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2023 nella clinica Santa Caterina da Siena di Torino. Adesso i giudici non potranno che dichiarare estinto il processo per morte del reo. Oggi arriva il cordoglio delle istituzioni. Il sindaco della città torinese, Stefano Lo Russo, ha dichiarato: "Ho ... È morto nella notte, nella clinica Santa Caterina da Siena di Torino, Rolando Picchioni, 86 anni, figura tra le più notevoli nel panorama politico e culturale piemontese. Nei mesi scorsi aveva subito ...