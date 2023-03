Morto Luca Bergia, trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 54 anni e fu il fondatore del Marlene Kuntz (Di giovedì 23 marzo 2023) . Lutto nel mondo della musica italiana, con l’ex batterista del noto gruppo rock italiano trovato senza vita nella propria casa. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, dove l’uomo è stato trovato all’interno della propria abitazione di Cuneo. Dal 1989 al 2020, aveva dedicato la propria vita ai Marlene Kuntz, di cui era stato leader e fondatore. Poi tre anni fa la decisione di lasciare la band, per seguire un’altra sua grande passione: l’insegnamento. La morte di Luca Bergia, batterista dei Marlene Kuntz Bergia aveva sempre avuto l’amore per la scuola, tanto da essere assunto come professore di Scienze all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) . Lutto nel mondo della musica italiana, con l’ex batterista del noto gruppo rock italianonella propria casa. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, dove l’uomo è statoall’interno della propria abitazione di Cuneo. Dal 1989 al 2020,dedicato la propriaai, di cui era stato leader e. Poi trefa la decisione di lasciare la band, per seguire un’altra sua grande passione: l’insegnamento. La morte di, batterista deisempre avuto l’amore per la scuola, tanto da essere assunto come professore di Scienze all’interno ...

