Morto a 86 anni Rolando Picchioni, ex presidente Salone del libro (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - È scomparso nella notte a Torino Rolando Picchioni. Aveva 86 anni e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali, poi negli anni Novanta presidente del Consiglio regionale del Piemonte. È stato tra gli organizzatori del Salone del libro di Torino prima come segretario generale della Fondazione del libro e poi come presidente, incarico che ricoprì fino al 2015. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - È scomparso nella notte a Torino. Aveva 86e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali, poi negliNovantadel Consiglio regionale del Piemonte. È stato tra gli organizzatori deldeldi Torino prima come segretario generale della Fondazione dele poi come, incarico che ricoprì fino al 2015.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - fanpage : Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima… - GuidoDeMartini : ?? MORTO SUICIDA IL NUOTATORE SARDO ?? La terribile denuncia di Claudio Rais, il nuotatore sardo morto a 37 anni: “Il… - parole_libere66 : RT @GeMa7799: Ha accusato un malore a scuola ma dopo il ricovero è morto all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove era ricoverato. Non ce l’… - serenel14278447 : 'LA TRAGEDIA Rovigo, bambino di 4 anni morto in un canale: stava giocando col padre, è caduto nell’acqua di Antonio… -