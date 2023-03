Morto a 86 anni Rolando Picchioni, ex presidente Salone del libro (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – È scomparso nella notte a Torino Rolando Picchioni. Aveva 86 anni e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali, poi negli anni Novanta presidente del Consiglio regionale del Piemonte. È stato tra gli organizzatori del Salone del libro di Torino prima come segretario generale della Fondazione del libro e poi come presidente, incarico che ricoprì fino al 2015. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – È scomparso nella notte a Torino. Aveva 86e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato deputato per tre legislature per la Democrazia cristiana e sottosegretario ai Beni culturali, poi negliNovantadel Consiglio regionale del Piemonte. È stato tra gli organizzatori deldeldi Torino prima come segretario generale della Fondazione dele poi come, incarico che ricoprì fino al 2015. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

