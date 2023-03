Morto a 86 anni Rolando Picchioni, ex presidente Salone del libro (Di giovedì 23 marzo 2023) È scomparso nella notte a Torino Rolando Picchioni. Aveva 86 anni e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) È scomparso nella notte a Torino. Aveva 86e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle coronarie. Politico e uomo di cultura, era stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agri… - fanpage : Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima… - GuidoDeMartini : ?? MORTO SUICIDA IL NUOTATORE SARDO ?? La terribile denuncia di Claudio Rais, il nuotatore sardo morto a 37 anni: “Il… - RedazioneLaNews : #Roma Alessio Bottiglieri, morto a venticinque anni in un incidente stradale in moto - ledicoladelsud : Morto a 86 anni Rolando Picchioni, ex presidente Salone del libro -