Morgan verso la co - conduzione di Sanremo | Bugo non la prende bene

Morgan potrebbe essere il co - conduttore del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e questa notizia, data da Leggo , non è stata presa bene da Bugo . Il giornalista Marco Castoro su Leggo - parlando di Morgan verso il Festival di Sanremo - ha infatti scritto che potrebbe arrivarci grazie alla spinta del centrodestra. Ed è qui che Bugo , arrabbiato perché Morgan lo ha citato anche ...

