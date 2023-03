(Di giovedì 23 marzo 2023) "Si parla della questione dell'educazionedei giovani e dell'impatto dei siti pornografici come. Questi siti, anziché educare, diseducano i giovani, trasmettendo messaggi pericolosi e violenti che creano una visione distorta del rapporto tra persone. Inoltre, queste piattaforme spesso rappresentano le donne come oggetti da usare e da brutalizzare, contribuendo alla loro disumanizzazione". L'articolo .

Moretti: “Non lasciamo gli studenti dinanzi a YouPorn. L’educazione sessuale si faccia a scuola, in modo responsabile” Orizzonte Scuola

