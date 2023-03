Monza, Izzo rivela: 'Il mio sogno era andare all'Inter' (Di giovedì 23 marzo 2023) Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e ha raccontato un retroscena di mercato risalente al periodo in cui... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Armando, difensore del, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e ha raccontato un retroscena di mercato risalente al periodo in cui...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, Izzo rivela: 'Il mio sogno era andare all'Inter': Armando Izzo, difensore del Monza, ha parlato a Cronache d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Izzo: 'Il mio sogno era andare all’Inter, ma non ci sono riuscito' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Izzo: 'Il mio sogno era andare all’Inter, ma non ci sono riuscito' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Izzo: 'Il mio sogno era andare all’Inter, ma non ci sono riuscito' - napolimagazine : MONZA - Izzo: 'Il mio sogno era andare all’Inter, ma non ci sono riuscito' -