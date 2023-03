Mondiali di Pugilato, Irma Testa è in finale: il sogno è l’oro (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova Delhi – Ottimi risultati per il Pugilato italiano a Nuova Delhi, sede dei Mondiali femminili. Irma Testa è in finale nella categoria 57 kg: la venticinquenne di Torre Annunziata ha battuto, in ordine, Leilany Noshbet Reyes Moreno (Guatemala), Thi Thanh Hao Nguyen (Vietnam), la brasiliana Jucielen Romeu e, oggi in semifinale, la francese Amina Zidani (tutte sfide vinte 5-0). Campionessa d’Europa in carica e prima pugile azzurra ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici (bronzo a Tokyo), la nostra portacolori se la vedrà in finale con la kazaka Karina Ibragimova. In finale in India c’è anche Sirine Charaabi, che dopo aver eliminato Binte Kamarudin Efasha (atleta di Singapore battuta 5-0), l’australiana Monique Suraci (5-0) e la mongola ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova Delhi – Ottimi risultati per ilitaliano a Nuova Delhi, sede deifemminili.è innella categoria 57 kg: la venticinquenne di Torre Annunziata ha battuto, in ordine, Leilany Noshbet Reyes Moreno (Guatemala), Thi Thanh Hao Nguyen (Vietnam), la brasiliana Jucielen Romeu e, oggi in semi, la francese Amina Zidani (tutte sfide vinte 5-0). Campionessa d’Europa in carica e prima pugile azzurra ad aver conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici (bronzo a Tokyo), la nostra portacolori se la vedrà incon la kazaka Karina Ibragimova. Inin India c’è anche Sirine Charaabi, che dopo aver eliminato Binte Kamarudin Efasha (atleta di Singapore battuta 5-0), l’australiana Monique Suraci (5-0) e la mongola ...

