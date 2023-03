Mondiali di pattinaggio, straordinari Conti e Macii: storica medaglia di bronzo (Di giovedì 23 marzo 2023) È storia! A Saitama, in Giappone, nella mattinata italiana di giovedì (23 marzo), Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato la loro prima medaglia mondiale, uno straordinario bronzo. La coppia di IceLab Bergamo ha brillato anche nella seconda parte del nel programma libero, dopo aver chiuso in terza posizione lo short program: ha proseguito il suo cammino nel migliore dei podi, superandosi nel free program e coronando un’autentica impresa. Gli allievi di Barbara Luoni, già vincitori dell’oro agli Europei a fine gennaio, hanno pattinato in maniera pressoché perfetta, ritoccando ogni primato personale e superando, per la prima volta in carriera, la fatidica barriera dei 200 punti a coronamento di una crescita esponenziale avvenuta nell’arco dell’intera stagione. La medaglia d’oro è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023) È storia! A Saitama, in Giappone, nella mattinata italiana di giovedì (23 marzo), Sarae Niccolòhanno conquistato la loro primamondiale, uno. La coppia di IceLab Bergamo ha brillato anche nella seconda parte del nel programma libero, dopo aver chiuso in terza posizione lo short program: ha proseguito il suo cammino nel migliore dei podi, superandosi nel free program e coronando un’autentica impresa. Gli allievi di Barbara Luoni, già vincitori dell’oro agli Europei a fine gennaio, hanno pattinato in maniera pressoché perfetta, ritoccando ogni primato personale e superando, per la prima volta in carriera, la fatidica barriera dei 200 punti a coronamento di una crescita esponenziale avvenuta nell’arco dell’intera stagione. Lad’oro è ...

