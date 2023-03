Mondiali Boxe Nuova Delhi 2023 | è grande Italia | Irma Testa e Sirine Charaabi in finale

(Di giovedì 23 marzo 2023)fanno sognare l’aidifemminili in corso di svolgimento a. Entrambe le azzurre quest’oggi hanno conquistato lanelle rispettive categoria di peso:andrà per l’oro nei -57 Kg, mentresarà impegnata nell’atto conclusivo del torneo riservato ai -52 Kg. La 25enne campionessa d’Europa in carica e bronzo olimpico a Tokyo, ha sconfitto in semila francese Amina Zidani con verdetto unanime e proverà a conquistare l’oro che le è sfuggito lo scorso anno, quando perse incontro la taiwanese Yu-Ting Lin. Si è rischiato il rematch, ma la pugile asiatica è stata ...

San Prisco . E' una favola quella che Sirine Charaabi si sta costruendo aidi Nuova Delhi in India. La casertana ha conquistato una meravigliosa qualificazione in finale nella categoria dei 52 kg. Non era per nulla scontato battere la giapponese Rinka Kinoshita in ...Irma Testa è di nuovo sul podio. L'inarrestabile butterfly oplontina sempre più in alto ai2023 difemminile. La Campionessa d'Europa ha dominato il ring e battuto la francese Amina Zidani, conquistando il posto in finale. I giudici premiano il bronzo olimpico di Tokyo 2020 ...La campionessa campana, argento aidel 2019 è stata nettamente penalizzata dalla giuria ed è uscita delusa e furibonda dal ring. Non è la prima volta che le capita, anche ai Giochi di Tokyo ...

Irma Testa ci riprova. Al Mondiale Elite Femminile 2023, indetto dall’IBA e organizzato dalla federboxe indiana ch in corso di svolgimento in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India) ...Irma Testa è di nuovo sul podio. L'inarrestabile butterfly oplontina sempre più in alto ai Mondiali 2023 di boxe femminile. La Campionessa d’Europa ha dominato il ring e battuto la francese Amina ...