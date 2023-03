Modena, Giani: 'Abbiamo i giocatori giusti per queste gare' (Di giovedì 23 marzo 2023) Al tavolo dei play off Modena cala il poker. La quarta vittoria in altrettante gare stagionali contro Piacenza vale la bellezza di tre match point per la formazione di Giani nei Quarti di finale dei ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Al tavolo dei play offcala il poker. La quarta vittoria in altrettantestagionali contro Piacenza vale la bellezza di tre match point per la formazione dinei Quarti di finale dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Modena, #Giani: 'Abbiamo i giocatori giusti per queste gare' #volley - Gazzetta_it : Modena, #Giani: 'Abbiamo i giocatori giusti per queste gare' #volley - CarlottaRossi11 : Pallavolo Cev maschile - Dopo 15 anni (sempre con Giani in panchina) Modena in una finale europea - iVolleymagazine : Pallavolo Cev maschile - Dopo 15 anni (sempre con Giani in panchina) Modena in una finale europea - Giulio_Nosotti : squadra giovane, con tanti giocatori del vivaio e soprattutto modenesi il tutto nelle mani del mito: il giangio dop… -