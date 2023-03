Mobili da giardino: come pulire la plastica (Di giovedì 23 marzo 2023) Con la bella stagione alle porte, è già arrivato il momento di arredare il giardino: chi ha la fortuna di avere un piccolo spazio all’aperto, può sfruttarlo in mille modi diversi scegliendo dei Mobili versatili ed eleganti. Bastano un tavolino e qualche sedia per accogliere gli ospiti e fare una cena in compagnia, mentre un comodo divanetto è l’ideale per un aperitivo e due chiacchiere tra amici. E per chi ama prendere il sole, o semplicemente rilassarsi un po’, non resta che sistemare una sdraio o un lettino. Uno dei materiali più adatti all’arredo da esterno è la plastica: economica, robusta e resistente alle diverse condizioni atmosferiche, richiede pochissima manutenzione. L’unica cosa da fare è un’adeguata pulizia al termine della stagione estiva e all’arrivo di quella primaverile, per far tornare ogni mobile come ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 marzo 2023) Con la bella stagione alle porte, è già arrivato il momento di arredare il: chi ha la fortuna di avere un piccolo spazio all’aperto, può sfruttarlo in mille modi diversi scegliendo deiversatili ed eleganti. Bastano un tavolino e qualche sedia per accogliere gli ospiti e fare una cena in compagnia, mentre un comodo divanetto è l’ideale per un aperitivo e due chiacchiere tra amici. E per chi ama prendere il sole, o semplicemente rilassarsi un po’, non resta che sistemare una sdraio o un lettino. Uno dei materiali più adatti all’arredo da esterno è la: economica, robusta e resistente alle diverse condizioni atmosferiche, richiede pochissima manutenzione. L’unica cosa da fare è un’adeguata pulizia al termine della stagione estiva e all’arrivo di quella primaverile, per far tornare ogni mobile...

