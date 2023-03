Mistero alla Camera: che fine ha fatto Elly Schlein? (Di giovedì 23 marzo 2023) Per dirla con la sgrammaticatura dialettale usata ieri dal deputato grillino Santillo alla Camera: “Qualcuno la può telefonare?”. Perché ieri Elly Schlein, nonostante le agenzie avessero annunciato un suo intervento in occasione delle comunicazioni della Meloni a Montecitorio, ieri il neo segretario del Pd non si è fatta vedere a Montecitorio. Desaperecidos. Disertato il Parlamento Un’assenza che ha fatto allargare le braccia a Gianni Cuperlo (“Ci avevano fatto sapere che sarebbe intervenuta, ma non la vedo”) e che ha sollevato alcuni interrogativi. Perché non si è presentata? Perché non ha sfruttato l’occasione per un secondo round con il premier Meloni dopo quello sul salario minimo da cui era uscita evidentemente sconfitta e costretta a leccarsi le ferite? E ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 marzo 2023) Per dirla con la sgrammaticatura dialettale usata ieri dal deputato grillino Santillo: “Qualcuno la può telefonare?”. Perché ieri, nonostante le agenzie avessero annunciato un suo intervento in occasione delle comunicazioni della Meloni a Montecitorio, ieri il neo segretario del Pd non si è fatta vedere a Montecitorio. Desaperecidos. Disertato il Parlamento Un’assenza che hargare le braccia a Gianni Cuperlo (“Ci avevanosapere che sarebbe intervenuta, ma non la vedo”) e che ha sollevato alcuni interrogativi. Perché non si è presentata? Perché non ha sfruttato l’occasione per un secondo round con il premier Meloni dopo quello sul salario minimo da cui era uscita evidentemente sconfitta e costretta a leccarsi le ferite? E ...

