Milano: violenta una donna in un centro massaggi, arrestato 26enne (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Un 26enne di origine ecuadoregna, pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, disoccupato, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano, su richiesta della locale procura, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale e rapina. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Cormano e coordinate dalla procura di Milano, a seguito della violenza subita lo scorso 20 febbraio da una 46enne cinese, titolare di un centro massaggi nel comune dell'hinterland milanese. L'uomo, presentatosi al centro massaggi fingendo di essere un cliente, si era accertato che non ci fosse nessuno, ...

