Milano Santa Giulia | Olimpiade e nuove case | con LendLease ripartono i lavori

(Di giovedì 23 marzo 2023) Accordo tra Risanamento, banche e lo sviluppatore australiano:può guardare all’2026 con il Palazzetto dell’hockey da 16 mila posti e ricucire l’area a sudest con la costruzione di 385 mila mq in gran parte a destinazione residenziale

La società, il Gruppo Lendlease e gli istituti bancari hanno sottoscritto i term sheet vincolanti e modificativi relativi alla realizzazione del progetto di sviluppo Santa Giulia.

Milano Santa Giulia, con LendLease ripartono i lavori: Olimpiade e nuove case Corriere della Sera

Il progetto Santa Giulia arriva al traguardo e Milano può guardare alle Olimpiadi invernali del 2026 con il Palazzetto dello Sport da 16 mila persone. Ma anche ricucire un’intera area a sudest della ...Le banche creditrici di Risanamento convertiranno l'attuale credito pari a circa 566 milioni in quote del fondo creato da Leandlease Italy sgr per sviluppare l'area di Santa Giulia, interessata anche ...