Milano nella top 10 mondiale delle metropoli più inquinate. Cittadini per l’aria: “Sfatato il mito della città green”. Sala respinge le critiche (Di giovedì 23 marzo 2023) Una qualità dell’aria così pessima da porre la città di Milano tra le prime al mondo per inquinamento atmosferico. Secondo quanto monitorato dall’azienda svizzera IqAir, il capoluogo lombardo negli scorsi giorni è stato stabilmente nella top 10 delle metropoli mondiali più inquinate. Martedì 21 marzo, ad esempio, risultava la terza città al mondo con maggior inquinamento dell’aria e in quarta posizione, invece, mercoledì 22 marzo, preceduta solamente da Teheran in Iran, Shenyang in Cina e Kabul in Afghanistan. Un quadro drammatico più volte denunciato da tante associazioni che chiedono di intervenire al più presto per mettere in campo azioni capaci di contrastare un fenomeno che rimane il più grande rischio per la salute ambientale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Una qualità delcosì pessima da porre laditra le prime al mondo per inquinamento atmosferico. Secondo quanto monitorato dall’azienda svizzera IqAir, il capoluogo lombardo negli scorsi giorni è stato stabilmentetop 10mondiali più. Martedì 21 marzo, ad esempio, risultava la terzaal mondo con maggior inquinamento dele in quarta posizione, invece, mercoledì 22 marzo, preceduta solamente da Teheran in Iran, Shenyang in Cina e Kabul in Afghanistan. Un quadro drammatico più volte denunciato da tante associazioni che chiedono di intervenire al più presto per mettere in campo azioni capaci di contrastare un fenomeno che rimane il più grande rischio per la salute ambientale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Dai primi passi sul campo da bambino fino all’arrivo a Milano per vestire la maglia nerazzurra, Barella si racconta… - Italiantifa : 45 anni fa venivano massacrati dai fascisti Fausto e Iao. Milano pianse la morte di due ragazzi che credevano nella… - fattoquotidiano : Milano nella top 10 mondiale delle metropoli più inquinate. Cittadini per l’aria: “Sfatato il mito della città gree… - LMaresole : RT @RescueMed: Ieri #21marzo a #Milano, nella Giornata per le vittime innocenti delle mafie, @libera_annclm ha ricordato chi ha perso la vi… - milano_milano6 : @GuidoDeMartini Nel frattempo la Russia 'pacifista' si allea anche militarmente con la Cina. Se l'Ucraina cade, Pu… -