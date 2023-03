Milano ha il record europeo di consumo di ketamina. Lo confessano le acque dei nostri sistemi fognari

(Di giovedì 23 marzo 2023)tra le città europee con il più altodi, e il dato è in continua ascesa. Oltre alla, un anestetico che a piccole dosi diventa un potente psichedelico, sono in aumento anche l’uso di cocaina e cannabis. È quanto riporta il più grande studiosuldi sostanze d’abuso, condotto dal gruppoScore con l’Osservatoriodelle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda), i cui ultimi dati sono stati appena pubblicati. “Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study” rivela i profili didelle principali droghe d’abuso in 104 città di 21 diversi Paesi europei attraverso l’analisi dellereflue. “L’epidemiologia dellereflue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bennynatale7 : Droga, studio sulle acque reflue: a Milano il consumo di ketamina più alto d’Europa - RiccardoGatti : Droga, studio sulle acque reflue: a Milano il consumo di ketamina più alto d’Europa - infoitsport : #cheplayoff: Quarti2. Milano da record. Infligge il primo ko di Superlega a Perugia - CdT_Online : L'artista Yuri Catania realizzerà la più grande opera di street art in carta realizzata su una superficie pubblica… - inblu2000it : ??Le ultime #News nel #GiornaleRadio: ??Le conclusioni del Consiglio #Cei ??#Migranti: ancora morti in mare ??Milano e… -

... arrivata in seguito alle note vicende delle borseggiatrici della Stazione Centrale di(e ... Ili conoscete tutti: ci sono ladre con più di centro fermi, arresti e segnalazioni e che in ...... • Il segmento online continua a crescere, nonostante la riapertura dei negozi; • Target di medio termine per l'EBITDA di Snaitech confermato a 300 - 350 milioni di Euro, 23 marzo ...Finora ildi visitatori lo detiene l'edizione del 2019 con 770.000 presenze. Quest'anno, tra ... A, Palazzo Marino, capolavoro dell'architetto manierista Galeazzo Alessi, che lo costruì ...

#cheplayoff: Quarti2. Milano da record. Infligge il primo ko di ... Volleyball.it

Milano tra le città europee con il più alto consumo di Ketamina, e il dato è in continua ascesa. Oltre alla ketamina, un anestetico che a piccole dosi diventa un potente psichedelico, sono in aumento ...Dopo aver trionfato per 75-82 nel recupero del Round 24 di Euroleague sul parquet del Fenerbahçe Beko Istanbul, salendo ad un record di 13-16 e tenendo ancora accesa la fiammella di speranza per i ...