Milano | evaso dai domiciliari l’imprenditore russo Artem Uss | dove essere estradato negli Stati Uniti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Due giorni fa la Corte d’Appello diaveva dato il via libera alla sua estradizione. MaUss,e figlio del governatore di una regione siberiana bloccato il 17 ottobre a Malpensa, èdaidopo aver rotto il braccialetto elettronico. Da quanto si è appreso, l’uomo, in attesa di impugnare il provvedimento dei giudici, è scomparso dalla abitazione nel Milaneseera agli arrestinel pomeriggio del 22 marzo. Era stato fermato nello scalo lombardo su mandato d’arresto internazionale dell’autorità giudiziaria di New York, e i giudici della Corte d’Appello, nel dare il via libera all’estradizione, hanno riconosciuto le accuse ...