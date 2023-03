Milan, Sala incontra Cardinale: «Confermata volontà su La Maura» (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ durato circa un’ora il faccia a faccia fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan per parlare del progetto del nuovo stadio e dell’ipotesi di costruirlo nell’area dell’Ippodromo Snai La Maura. Nella sede del Comune questa mattina sono arrivati il presidente del Milan Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ durato circa un’ora il faccia a faccia fra il sindaco dio Giuseppee i vertici delper parlare del progetto del nuovo stadio e dell’ipotesi di costruirlo nell’area dell’Ippodromo Snai La. Nella sede del Comune questa mattina sono arrivati il presidente delPaolo Scaroni, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In… - Gazzetta_it : Milan, incontro con Sala per lo stadio. Ma Cardinale non c'è - 90Valla : RT @SimoneCristao: ??? #Sala su incontro con #Cardinale '#Milan confema interesse per La Maura, in due settimane possono presentare progetto… - BluCyber_ : RT @AntoVitiello: #Sala dopo l'incontro con i vertici del club rossonero: 'Il #Milan conferma la volontà di procedere su La Maura. In un pa… - GianmarcoDaria : ??? #Sala sullo stadio: 'Il Milan ha confermato la volontà di procedere nella zona di La Maura, devono presentare il… -